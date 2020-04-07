Тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди обнаружено полицией США

Мейв Кеннеди исчезла вместе с сыном в заливе у берегов штата Мэриленд 5 дней назад. Мальчик по-прежнему не обнаружен. По словам супруга Мейв, дети случайно бросили мяч в воду, когда играли у побережья возле дома. Его жена и сын сели в каноэ, чтобы достать мяч, однако из-за сильного течения доплыть назад к берегу они уже не смогли.



