Темные делишки Байдена обрастают новыми подробностями

Американская пресса публикует все новые подробности скандала с секретными бумагами, которые президент Байден хранил где попало. Так, выяснилось, что часть докладов разведки хранилась в доме, который сын президента Хантер Байден снимал у отца за 50 тысяч долларов в месяц. Но в этом районе таких расценок на аренду нет в помине! Поэтому появилось весьма логичное предположение об отмывании денег.



Нынешний президент Штатов активно помогал сыну в заключении контрактов. Тот делился доходами через коррупционную схему. Тем временем в штате Делавэр завершилось следствие по делу о неуплате Хантером налогов. Ему могут грозить десятки лет тюрьмы, единственный шанс избежать заключения для Хантера - помилование президента.