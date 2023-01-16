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Темные делишки Байдена обрастают новыми подробностями

Американская пресса публикует все новые подробности скандала с секретными бумагами, которые президент Байден хранил где попало. Так, выяснилось, что часть докладов разведки хранилась в доме, который сын президента Хантер Байден снимал у отца за 50 тысяч долларов в месяц. Но в этом районе таких расценок на аренду нет в помине! Поэтому появилось весьма логичное предположение об отмывании денег.

Нынешний президент Штатов активно помогал сыну в заключении контрактов. Тот делился доходами через коррупционную схему. Тем временем в штате Делавэр завершилось следствие по делу о неуплате Хантером налогов. Ему могут грозить десятки лет тюрьмы, единственный шанс избежать заключения для Хантера - помилование президента.

Впрочем, прокуратура Делавэра пока не передала дело в суд. Придать решительности может Конгресс: в палате представителей как раз создается комиссия по расследованию незаконной деятельности Хантера, а также выяснению степени участия в ней самого президента Байдена.

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