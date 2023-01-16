3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Темные делишки Байдена обрастают новыми подробностями
Американская пресса публикует все новые подробности скандала с секретными бумагами, которые президент Байден хранил где попало. Так, выяснилось, что часть докладов разведки хранилась в доме, который сын президента Хантер Байден снимал у отца за 50 тысяч долларов в месяц. Но в этом районе таких расценок на аренду нет в помине! Поэтому появилось весьма логичное предположение об отмывании денег.
Нынешний президент Штатов активно помогал сыну в заключении контрактов. Тот делился доходами через коррупционную схему. Тем временем в штате Делавэр завершилось следствие по делу о неуплате Хантером налогов. Ему могут грозить десятки лет тюрьмы, единственный шанс избежать заключения для Хантера - помилование президента.
Впрочем, прокуратура Делавэра пока не передала дело в суд. Придать решительности может Конгресс: в палате представителей как раз создается комиссия по расследованию незаконной деятельности Хантера, а также выяснению степени участия в ней самого президента Байдена.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов