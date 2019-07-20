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Температурный рекорд установлен во Франции
Накануне столбик термометра на юге страны в городе Верарг раскалился до 46 градусов по Цельсию! Это самая высокая температура, когда-либо зафиксированная на территории страны. Последний раз близкая к рекордной жара во Франции случилась около 16 лет назад.
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