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Температурный рекорд XIX века побит в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург накрыл небывалый мороз. Ночью столбики термометров в городе на Неве опустились почти до минус 21 градуса. Это на полградуса ниже, чем минимальные данные в этот день за годы метеонаблюдений. В последний раз Питер переживал такие холода в начале декабря 128 лет назад - еще в царские времена.

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