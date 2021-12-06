Температурный рекорд XIX века побит в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург накрыл небывалый мороз. Ночью столбики термометров в городе на Неве опустились почти до минус 21 градуса. Это на полградуса ниже, чем минимальные данные в этот день за годы метеонаблюдений. В последний раз Питер переживал такие холода в начале декабря 128 лет назад - еще в царские времена.