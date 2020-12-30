Темпы распространения COVID-19 не сокращаются

Ситуация в мире с коронавирусом остается тяжелой. Массовая вакцинация не спасает Евросоюз от роста заболеваний. За минувшие сутки сразу две страны побили рекорды по количеству зараженных. Так, в Германии суточный прирост приближается к 16 тысячам.

Очередной рекорд в Британии: за последние 24 часа зафиксировано более 53 тысяч новых случаев. В Лондоне и ряде графств Южной Англии переполнены стационары. Уровень заражаемости назвали беспрецедентным.

К слову, такая заболеваемость связана с обнаруженным в королевстве новым штаммом коронавируса. Мутация добралась и до США. Ее зафиксировали у мужчины из Колорадо. Примечательно, что в поездках в последнее время он не был. Также первый случай нового штамма выявили в Арабских Эмиратах.