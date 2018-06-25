3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Тему миграционного кризиса накануне обсудили лидеры стран Евросоюза
На экстренный саммит в Брюссель прибыли представители 16 стран. Они пытались разработать общеевропейское решение миграционного вопроса. Италия представила документ под названием "Многоуровневая европейская стратегия по миграционной политике". Рим настаивает на пересмотре дублинских соглашений, согласно которым обязанности по приему беженцев ложатся на страну, в которую они прибывают, и предлагает "собирать" мигрантов в лагерях за пределами ЕС, а потом равномерно распределять их по союзу. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также выступила за то, чтобы у нелегалов не было возможности самостоятельно выбирать, в какой стране ЕС они хотят получить убежище. Впрочем, по итогам мини-саммита конкретных решений принято не было. Задачей этих переговоров была подготовка почвы для обсуждения миграционной проблематики на саммите Евросоюза, который пройдет уже в конце недели.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
История печальных судеб белки Арахис и енота Фреда: кто и зачем усыпил знаменитых животных
Наследие Дональда Трампа, или Что ему досталось от правления демократов в США
Поздравления не помогли: лишится ли Зеленский "карманных денег" от США и Западных партнеров
Дудаков: Трамп был бы не против деэскалировать ситуацию в секторе Газа
Регионы
Все
Происшествия
Все
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанин предложил провести новую знакомую до дома, а после ограбил ее