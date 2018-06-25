Тему миграционного кризиса накануне обсудили лидеры стран Евросоюза

На экстренный саммит в Брюссель прибыли представители 16 стран. Они пытались разработать общеевропейское решение миграционного вопроса. Италия представила документ под названием "Многоуровневая европейская стратегия по миграционной политике". Рим настаивает на пересмотре дублинских соглашений, согласно которым обязанности по приему беженцев ложатся на страну, в которую они прибывают, и предлагает "собирать" мигрантов в лагерях за пределами ЕС, а потом равномерно распределять их по союзу. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также выступила за то, чтобы у нелегалов не было возможности самостоятельно выбирать, в какой стране ЕС они хотят получить убежище. Впрочем, по итогам мини-саммита конкретных решений принято не было. Задачей этих переговоров была подготовка почвы для обсуждения миграционной проблематики на саммите Евросоюза, который пройдет уже в конце недели.