Тенерифе в огне

Чрезвычайная ситуация на испанском острове Тенерифе. Местных жителей экстренно эвакуируют в связи с новой волной лесных пожаров. Власти объявили второй уровень опасности. Людей вывозят, дороги перекрывают. Пламя угрожает гостиницам на побережье. Пока пожарные бессильны. На фоне засухи и мощного штормового ветра всего за сутки площадь возгорания выросла в 6 раз. Опасаются повторения катастрофического гавайского сценария.