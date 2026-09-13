Теневой сектор экономики Эстонии достиг почти 21 % ВВП

Теневой сектор экономики Эстонии обновил исторический рекорд, достигнув почти 21 % ВВП. По данным налоговой службы, на каждом пятом предприятии страны люди трудятся нелегально.

Масштабные рейды выявили массовые нарушения в строительной сфере, общепите и гостиничном бизнесе. Ради экономии на налогах компании массово предлагают работникам зарплаты в конвертах. В условиях жесткого экономического кризиса люди вынуждены соглашаться на такие условия, лишаясь всяких социальных гарантий.