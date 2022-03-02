Теневых банкиров разоблачили полицейские в Питере

Экономисты специализировались на незаконном обналичивании денег. Заказывали эту услугу у предпринимателей коммерческие фирмы, которые пытались скрыть доходы от налогового и финансового контроля. По версии следствия, организатором незаконной финансовой деятельности являлся 42-летний житель культурной столицы. Помогала ему подруга, она и подыскивала клиентов. За свои услуги напарники брали около 14 % от суммы, которую помогали обналичивать. Судя по документам конторы, через руки теневых банкиров прошло 400 миллионов рублей.