Теннисный центр в США будет преобразован в больницу

Часть теннисного центра, в котором проходит турнир Большого шлема US Open, будет преобразована в импровизированную больницу для лечения пациентов, зараженных коронавирусом, сказал руководитель учреждения Дэниел Зауснер. Накануне объект был осмотрен под медицинские нужды, и именно сегодня начинается его переоборудование. Ожидается, что в теннисном центре будет возможность расположить одновременно около 350 пациентов.