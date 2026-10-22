На фоне заявлений о "Теории победы НАТО" эксперты оценивают реальные возможности Альянса. По мнению члена Экспертно-консультативного совета при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ Дмитрия Перевалова, конкретных шагов ждать не стоит, так как у Европы нет ресурсов для создания группировок, угрожающих Беларуси и России.

О том, почему риторика расходится с возможностями и чем это грозит, смотрите "Актуальном интервью".

Польша сегодня занимает первое место в Европе по численности вооруженных сил - более 206 тыс. военнослужащих. Она закупает танки и артиллерию в Южной Корее, получила 35 самолетов F-35 и стремится стать военным лидером. "Но сами по себе поляки никаких вопросов решить не могут. Франция также не смогла выставить даже двух боеспособных бригад, чтобы якобы ввести их на какую-то линию перемирия между Россией и Украиной в зоне СВО. Политическая воля была бы, если бы была военная возможность. Но ее нет", - пояснил эксперт.

США отказали Европе в поддержке военной машины. Вся техника отдана Украине, своих мощностей почти не осталось. "Чтобы произвести технику, нужны мощности и деньги. Немецкий концерн строит заводы, но пока они выйдут на полную мощность, пройдут все необходимые бюрократические процедуры - уйдет много времени", - отметил Дмитрий Перевалов.

Эксперт указал на коррупционную составляющую, которую нельзя исключать, а может быть стоит и обратить внимание на нее как на одну из главных причин. "Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен избежала уголовного преследования за продажу вакцин в компаниях, где ее муж занимал определенные должности. Дело прекратили, но 4 млрд уже распилены. Она уже ранее чувствовала безнаказанность и даже поддержку, ведь целая организованная группа осуществляет хищение значительных сумм под видом реализации проектов, в том числе военных. Война в Украине - это возможность распиливать деньги", - заявил он.

Все эти факторы объясняют, почему на Западе громкая воинственная риторика, но ограниченные возможности. "Соотношение вооруженных сил России и Беларуси с Европой, ядерные потенциалы, готовность России отвечать на угрозы - все это очевидно. Если конфликт случится, это будет совсем не та война, что в Украине. Никто не будет применять оружие избирательно. Провоцировать такие инциденты недопустимо", - резюмировал Дмитрий Перевалов.