Теперь граждане третьих стран при въезде в Латвию будут предоставлять свои личные данные

В Латвии в окончательном чтении утвердили поправки к Иммиграционному закону. Теперь граждане третьих стран, у которых нет выданной в Латвии визы или вида на жительство, должны будут предоставлять при въезде в республику свои личные данные, включая цель поездки, информацию о работе в госучреждениях и службе в армии. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на латвийские СМИ.

Теперь граждане третьих стран, не имеющие выданной в Латвии визы или вида на жительство, будут обязаны за 48 часов до въезда в республику указать цель поездки, предполагаемый срок пребывания, место проживания, маршрут передвижения и контактную информацию. Также попросят предоставить сведения о сфере занятости и о том, не претендовал ли гражданин на выборную должность, не имеет ли сейчас или в прошлом статуса государственного или муниципального служащего. Кроме того, потребуется информация о службе в вооруженных силах, спецслужбах, пограничной охране, таможне, учреждениях внутренних дел, юридических или иностранных (включая дипломатические) ведомствах. За непредоставление или предоставление ложной информации может быть наложен штраф в размере до 2 тыс. евро.

Отмечается, что под действие законов подпадут граждане всех стран, исключая государства - члены ЕС, НАТО, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Европейской экономической зоны, Швейцарии и Бразилии. В первую очередь он затронет граждан России, Беларуси и других стран СНГ. Эти изменения не будут распространяться на лиц с дипломатическим иммунитетом или на тех, кто совершает краткосрочную поездку для выполнения официальных функций или обеспечения технической поддержки.

Поправки к Иммиграционному закону вступят в силу 1 сентября этого года.