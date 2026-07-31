Теперь получить статус временной защиты украинцам в ЕС будет еще сложнее

Официальный Брюссель продлил режим временной защиты для украинцев на период до 4 марта 2028 года. Но статус временной защиты получат не все, его предоставят, только если у новоприбывшего будут документы из военкомата (они сейчас называются территориальными центрами комплектования).

Таким образом, ЕС выполнил требование Владимира Зеленского: бежать от призыва станет сложнее, а в случае, если в Европу попасть удалось, практически никакой помощи украинец-уклонист не получит. Причем, касается это и мужчин, и женщин.