Теперь беспилотники могут совершать полеты в пещерах

Инженеры из австралийского стартапа Emesant представили новую систему слежения и картографии в режиме реального времени с помощью дронов. Специалисты также разработали технологию Hovermap, позволяющую быстро и точно составлять на основе данных беспилотников полноценные 3D-карты подземных ландшафтов. Разработка поможет спасателям находить заблудившихся в пещерах людей.



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