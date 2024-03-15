Теперь и в Индийском океане - хуситы будут нападать на все суда Израиля, США и Великобритании

Йеменские хуситы расширяют ареал ведения военных операций. Объявлено, что отныне законными целями будут считаться все суда Израиля, США, Великобритании также и в Индийском океане. Это грозит полным параличом в торговле между несколькими макрорегионами планеты сразу.

Сейчас корабли, которые раньше следовали через Красное море и Суэцкий канал, совершают путь вокруг Африки. Если хуситы начнут атаковать торговые суда в Индийском океане, то торговля между Азией и Европой, а также Африкой и Азией просто остановится.

Это тем более вероятно, так как хуситы поставили на вооружение свою гиперзвуковую ракету: с таким оружием пока не справляется ни одна ПВО планеты.