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Теперь и в Индийском океане - хуситы будут нападать на все суда Израиля, США и Великобритании

Йеменские хуситы расширяют ареал ведения военных операций. Объявлено, что отныне законными целями будут считаться все суда Израиля, США, Великобритании также и в Индийском океане. Это грозит полным параличом в торговле между несколькими макрорегионами планеты сразу.

Сейчас корабли, которые раньше следовали через Красное море и Суэцкий канал, совершают путь вокруг Африки. Если хуситы начнут атаковать торговые суда в Индийском океане, то торговля между Азией и Европой, а также Африкой и Азией просто остановится.

Это тем более вероятно, так как хуситы поставили на вооружение свою гиперзвуковую ракету: с таким оружием пока не справляется ни одна ПВО планеты.

Сегодня же стало известно, что в ряде стран Северной Африки наблюдаются перебои с интернетом: судя по всему, это является следствием повреждения оптико-волоконных кабелей в Красном море. Хуситы угрожали такими диверсиями давно.

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