Теперь официально: футболист Эмилиано Сала погиб в авиакатастрофе

Теперь официально: аргентинский футболист Эмилиано Сала погиб в авиакатастрофе. Тело, которое вчера было обнаружено в обломках самолета, опознано. Напомним, футболист летел в Уэльс, где должен был присоединиться к футбольному клубу "Кардифф". Его самолет пропал с радаров над Ла-Маншем. Обнаружить затонувший лайнер не могли в течение нескольких недель.