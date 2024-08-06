Теперь официально: Камала Харрис - кандидат в президенты США

Камала Харрис объявила об официальном выдвижении себя кандидатом в президенты США от Демократической партии. Она впервые выступила на предвыборном митинге в Филадельфии вместе с кандидатом в вице-президенты Тимом Уолцом.

Харрис назвала своего партнера политиком, которого заслуживает Америка", и перечислила некоторые его "достижения" на посту губернатора Миннесоты, включая безопасные для ЛГБТ-детей школы, бесплатные завтраки для учащихся и закон о репродуктивной свободе. Она также пообещала поддерживать средний класс и сообщила, что собрала уже 20 миллионов долларов после выдвижения Уолца.