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Теперь официально: Камала Харрис - кандидат в президенты США
Камала Харрис объявила об официальном выдвижении себя кандидатом в президенты США от Демократической партии. Она впервые выступила на предвыборном митинге в Филадельфии вместе с кандидатом в вице-президенты Тимом Уолцом.
Харрис назвала своего партнера политиком, которого заслуживает Америка", и перечислила некоторые его "достижения" на посту губернатора Миннесоты, включая безопасные для ЛГБТ-детей школы, бесплатные завтраки для учащихся и закон о репродуктивной свободе. Она также пообещала поддерживать средний класс и сообщила, что собрала уже 20 миллионов долларов после выдвижения Уолца.
Напомним, накануне Харрис получила 99 % голосов - более 4 с половиной тысяч делегатов - в необычном виртуальном поименном голосовании демократов.
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