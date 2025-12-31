3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Теплые, искренние пожелания белорусам от москвичей
Уходящий 2025 год еще больше сблизил белорусов и россиян. Союзники ни в чем не подвели друг друга. Совместные усилия по преодолению внешнего давления сделали народы двух стран еще ближе. Опросы на улицах белорусских городов показывают, сколько россиян приехало к нам в гости на новогодние праздники.
Москва. Красная площадь. Теплые, искренние пожелания москвичей белорусам:
"От москвичей белорусам желаем в наступающем Новом году всех благ, счастья, любви, крепкого-крепкого здоровья и мирного неба".
"Чтобы Беларусь развивалась и демография повышалась. В гостях в России всегда тепло и уютно. Приезжайте в гости, будем всем рады!"
"В новом году я желаю счастья, любви, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. И как можно больше людей, которые приезжают и посещают вашу страну".
"Хочу поздравить белорусов с Новым годом! Желаю счастья, здоровья и семейного благополучия в новом году!"