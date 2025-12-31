Теплые, искренние пожелания белорусам от москвичей

Уходящий 2025 год еще больше сблизил белорусов и россиян. Союзники ни в чем не подвели друг друга. Совместные усилия по преодолению внешнего давления сделали народы двух стран еще ближе. Опросы на улицах белорусских городов показывают, сколько россиян приехало к нам в гости на новогодние праздники.

Москва. Красная площадь. Теплые, искренние пожелания москвичей белорусам:

"От москвичей белорусам желаем в наступающем Новом году всех благ, счастья, любви, крепкого-крепкого здоровья и мирного неба".

"Чтобы Беларусь развивалась и демография повышалась. В гостях в России всегда тепло и уютно. Приезжайте в гости, будем всем рады!"

"В новом году я желаю счастья, любви, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. И как можно больше людей, которые приезжают и посещают вашу страну".