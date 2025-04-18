Теракт совершен на одном из крупных нефтепроводов в Колумбии. Есть вероятность нового взрыва

Теракт произошел на одном из крупных колумбийских нефтепроводов в департаменте Араука на севере страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание La Prensa Araucana.

"План действий в чрезвычайных ситуациях задействован после разгерметизации трубопровода "Двухсотлетия независимости". В результате атаки произошла утечка нефти", - заявили в компании Cenit, управляющей трубопроводом.

Лица, совершившие теракт, пока не установлены.