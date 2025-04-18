3.67 BYN
3.08 BYN
3.50 BYN
Теракт совершен на одном из крупных нефтепроводов в Колумбии. Есть вероятность нового взрыва
Теракт произошел на одном из крупных колумбийских нефтепроводов в департаменте Араука на севере страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание La Prensa Araucana.
"План действий в чрезвычайных ситуациях задействован после разгерметизации трубопровода "Двухсотлетия независимости". В результате атаки произошла утечка нефти", - заявили в компании Cenit, управляющей трубопроводом.
Лица, совершившие теракт, пока не установлены.
Отмечается, что инцидент может нанести серьезный ущерб окружающей среде. Войска Национальной армии Колумбии взяли территорию под охрану, чтобы пропустить технический персонал, которому поручено локализовать разлив и оценить ущерб.
Местных жителей просили не приближаться к пострадавшему району до завершения ликвидации последствий, поскольку высок риск нового взрыва или воздействия токсичных элементов.