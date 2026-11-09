Теракт в Кракове и рост милитаризации

Шестеро убитых прямо в туристическом сердце страны, тела родителей и сестры дома у стрелка, и все это официально объявлено терактом. Страна, которая еще вчера уверяла, что она "безопасный остров" Европы, вдруг обнаружила, что остров уже давно подмывает.

Добро пожаловать в новую Польшу, где насилие перестало быть абстракцией и стало пунктом в ежедневнике, а ситуация ощущается так, будто каждые следующие выходные могут быть еще громче. В стране за год выдают 50 тыс. новых лицензий на оружие, а власть мечтает о самой сильной армии на континенте в полмиллиона штыков.

Краков. Главная рыночная площадь - туристическая мекка, открыточный вид, кафе, голуби, студенты. В 15:00 туда въезжает черный автомобиль без номеров. Из него выходит человек в военной форме. В руках - автоматическая армейская винтовка. Он открывает огонь: 6 погибших, 15 раненых. Трамвай, стоявший рядом, изрешечен - стекла вдребезги. Стрелка задержали, точнее, ранили в перестрелке. 24 года (по другим данным - 25), гражданин Польши, с лицензией на оружие, без предыдущих приводов. Дональд Туск назвал это терактом и сообщил, что парень, очевидно, "находился под влиянием праворадикальной идеологии". На его одежде - символика ONR, Национально-радикального лагеря. В доме, где жил стрелок, полиция нашла три трупа: его отец, мать и сестра. Он их убил до того, как поехал стрелять по случайным прохожим. У него 11 единиц оружия: винтовки, пистолеты, оптика, боеприпасы. Легально. С лицензией. В стране, где, по данным Small Arms Survey, всего 2,5 единицы оружия на 100 человек - самый низкий показатель в ЕС. Но инциденты с нападениями в Польше в последнее время все чаще. Уже на следующий день на улице 23-летний парень с ножом длиной 20 см. Полиция его задерживает. Утверждается, что инцидент не связан со стрельбой. Но за месяц до этого, в октябре, в польских школах произошло три нападения с ножом за четыре дня. Один человек погиб, несколько ранены.

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений (Россия):

"В Польше агрессия является частью внутренней и внешней политики, и причем ее сейчас активно стимулируют на фоне конфликта между президентом и председателем правительства. Польша же всегда преподносит себя как форпост коллективного Запада против страшного Востока. И, естественно, этот форпост накачивается агрессией, оружием. Мы это видим на примере страшного преступления, совершенного против мирных гражданских человеком, очевидно, у которого было помутнение рассудка. Но, как показывает практика, эти люди, балансирующие на грани, находящиеся в состоянии, близком к неадекватности, приходят в активную фазу своих деструктивных действий именно тогда, когда атмосфера в обществе накаляется, когда в нем целенаправленно культивируется ненависть".

В 2026 году в Польше число зарегистрированного огнестрельного оружия превысило миллион единиц. В школах ввели уроки стрельбы. Радослав Сикорский на конференции в Киеве заявляет, что Варшава смогла бы уничтожить половину российских НПЗ за шесть недель и "вывести из строя оставшуюся половину". Он же предлагал НАТО провести "агрессивные учения" у Калининграда, чтобы вынудить Москву перебросить силы с украинского направления. А теперь вопрос: если министры говорят про "агрессивные учения", в школах учат стрелять, а на улицах стреляют "одинокие волки" с лицензией - это три отдельных явления? Или агрессия порождает агрессию? Правые политики требуют марша Независимости во Львове. Кто-то открыто называет киевский режим врагом. Параллельно - рост преступлений против украинцев и мигрантов. Сегодня в Польше стартуют учения "Коалиция 26.2". Полигон в районе Нова-Демба, недалеко от границы с Украиной, с 9 по 22 ноября. 5 тысяч польских солдат и 2800 военнослужащих из 11 стран тренируются воевать.

Польша превращается в страну, где милитаризация становится национальной идеей. Политики кричат о величии, радикалы стреляют на площадях, а обычные люди покупают оружие, чтобы чувствовать себя в безопасности. Безопасности, которой больше нет.

Это не про Россию и не про Украину. Это про Польшу, которая сама себя загнала в угол. И выхода из этого угла пока не видно - только очередная дверь с надписью "Коалиция желающих".