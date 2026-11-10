Теракт в Кракове: польский стрелок мог подражать американскому террористу

В Польше идет расследование стрельбы в центре Кракова. Есть версия, что польский террорист мог быть последователем американского преступника, устроившего массовую стрельбу в 2014 году.

Как утверждают источники, манера действий стрелков имеет некоторое сходство. Кроме того, в компьютере поляка нашли запросы о других террористах.



Напомним, в результате стрельбы в Польше погибли 6 человек, еще троих убитых членов семьи стрелка нашли в его квартире. Также 16 человек, включая двух полицейских, получили ранения. Устроивший стрельбу также скончался в больнице.