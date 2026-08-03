Теракт в Пакистане: смертник взорвал себя у полицейского участка

В результате крупного теракта в Пакистане погибли 14 человек. Взрыв прогремел в городе Кабал: смертник попытался прорваться на территорию полицейского участка.



Мужчину остановили для досмотра, он привел в действие взрывчатку. Трагедия усугубилась тем, что прямо у здания в этот момент завершался митинг местных жителей, требовавших от властей защиты от боевиков.



В результате подрыва погибли 5 сотрудников правоохранительных органов и 8 гражданских, еще 18 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя одна из радикальных группировок Пакистана.