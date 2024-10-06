Теракт в преддверии годовщины нападения ХАМАС: в израильском городе мужчина стрелял по людям

В израильском городе Беэр-Шева вооруженный мужчина открыл огонь по людям на центральном вокзале. Погибла 20-летняя девушка, еще 10 человек получили ранения.

Нападавшего ликвидировала полиция. Им оказался 29-летний араб с израильским гражданством по имени Ахмад Саид Акаби. По данным телеграм-канала SHOT, его родственник в 2015 году убил израильского солдата на том же центральном вокзале в Беэр-Шеве.