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Теракт на газопроводе "Южный поток" предотвратила ФСБ России
Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт на газопроводе "Южный поток".
Преступление готовились совершить граждане России: они имели для этого все необходимое, включая 4 килограмма взрывчатки. Теракт намеревались совершить в Волгоградской области. Целью было остановить поставки газа в Турцию и Европу по южному маршруту.
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