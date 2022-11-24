Теракт на газопроводе "Южный поток" предотвратила ФСБ России

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт на газопроводе "Южный поток".



Преступление готовились совершить граждане России: они имели для этого все необходимое, включая 4 килограмма взрывчатки. Теракт намеревались совершить в Волгоградской области. Целью было остановить поставки газа в Турцию и Европу по южному маршруту.

