Теракт на Крымском мосту вызвал нездоровую реакцию у политиков Польши и Эстонии

Продолжаем следить за ситуацией в Крыму. Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено. Через Керченский пролив начал ходить паром для грузовых фур, вот-вот вернутся к привычному расписанию поезда. Уже к середине дня были завершены работы по тушению последствий пожара

ЧП случилось рано утром в результате террористического подрыва грузовика.

Факт Погибли 3 человека. Вспыхнувшее пламя охватило 7 цистерн с топливом следовавшего мимо грузового состава.

Было серьезно повреждено дорожное полотно одной из двух автомобильных полос, пострадала и железнодорожная колея.



Уничтожены два мостовых пролета, хотя опоры сохранили свою устойчивость, сообщают власти. Урон оценивается в 8-10 миллионов долларов. Повреждено около полутора километров железнодорожного полотна. Ликвидировать все последствия инцидента обещают за две-три недели.

Теракт на Крымском мосту

Российские власти установили, что речь идет о теракте. Ранним утром на мост въехал грузовик. Он был заминирован, детонация заряда была произведена таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб всей инфраструктуре сооружения. Неясна судьба водителя: если он был в кабине, то шансов выжить не оставалось. Если идет речь о смертнике, то теракт осуществлен в известных традициях ИГИЛ и "Аль-Каиды" - неизбирательно, с полным равнодушием к людским жизням.

Официальный Киев вину на себя не взял, но соратники президента Зеленского публикуют недвусмысленные заявления, которые указывают на причастность к случившемуся украинских диверсантов.

Вот пост советника президента Михаила Подоляка. Он сообщает, что это только начало, Крым вскоре будет полностью освобожден от российского присутствия. Минобороны Украины также публикует заявление, в котором называет мост "уничтоженным символом русского присутствия".



Теракт на Крымском мосту приветствуют политики в Польше и Эстонии

В украинских СМИ со ссылкой на источники в национальной разведке появилась информация о том, что взрыв организован ВСУ. По одной из версий, взорвались два автомобиля с водителями-смертниками: в грузовом находился нитрат аммония, в легковом - детонирующий механизм. Союзники Зеленского фактически подтверждают, что теракт совершен украинцами. Министр иностранных дел Эстонии поздравил спецназ ВСУ с успехом. С таким же заявлением выступил польский парламентарий Роберт Бедронь.

Фото: Алена Попова / ТАСС