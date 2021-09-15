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Теракт на оживленной магистрали в Днепре: погибли два человека
Срочная новость из Украины. В результате взрыва автомобиля в Днепре погибли два человека. Власти квалифицируют взрыв как террористический акт.
Один из погибших - Алексей Кавлак, участник АТО, являлся членом правления общественной организации "Украинский легион", которая занимается помощью военнослужащим. С ним в машине находилась пресс-секретарь управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Речь может идти о заказном убийстве.
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