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Теракт на похоронах в Ливии

В Ливии теракт случился на похоронах. Начиненный взрывчаткой автомобиль сдетонировал во время погребения одного из командующих спецназом. Погибли 4 человека, еще более 30 ранены. Предполагается, что целью атаки преступников были высокопоставленные офицеры Ливийской национальной армии.

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