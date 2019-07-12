Теракт на похоронах в Ливии

В Ливии теракт случился на похоронах. Начиненный взрывчаткой автомобиль сдетонировал во время погребения одного из командующих спецназом. Погибли 4 человека, еще более 30 ранены. Предполагается, что целью атаки преступников были высокопоставленные офицеры Ливийской национальной армии.



