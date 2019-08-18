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Теракт на свадьбе в Афганистане. От взрыва погибли десятки человек

Террорист-смертник подорвал взрывное устройство прямо в свадебном зале, где находились десятки людей. По последним данным, в результате атаки погибли 63 человека, еще 180 ранены. Ни одна террористическая группировка, действующая в регионе, пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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