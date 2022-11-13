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Теракт на центральной улице Стамбула
Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи со взрывом на центральной пешеходной улице турецкого мегаполиса Истикляль. В качестве причины рассматривается теракт. На данный момент сообщается как минимум о пяти погибших, порядка 40 человек получили ранения.
По решению стамбульской прокуратуры, временно введен запрет на распространение всех видео- и звуковых сообщений в соцсетях, касающихся происшествия после взрыва. Специалисты анализируют записи со всех видеокамер. Проводится расследование, чтобы выяснить, где была оставлена начиненная взрывчаткой сумка.
Информации о национальности погибших и пострадавших при взрыве пока не поступает.
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