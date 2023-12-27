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Теракт на железной дороге предотвратили в Самарской области
На Куйбышевской железной дороге предотвращен теракт, пишет БЕЛТА. Операцию провели сотрудники УФСБ по Самарской области.
УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя Самары, готовившего террористический акт. Подозреваемый планировал совершить его на объекте Куйбышевской железной дороги. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 и ч.1 ст.205 УК РФ.
При обыске жилища злоумышленника были изъяты бутылки с зажигательной смесью, компьютерная техника и мобильные устройства, использовавшиеся для связи с кураторами и координации действий. На допросе подозреваемый подтвердил свои преступные намерения.
Фото:pixabay.com
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