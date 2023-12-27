Теракт на железной дороге предотвратили в Самарской области

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя Самары, готовившего террористический акт. Подозреваемый планировал совершить его на объекте Куйбышевской железной дороги. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 и ч.1 ст.205 УК РФ.

При обыске жилища злоумышленника были изъяты бутылки с зажигательной смесью, компьютерная техника и мобильные устройства, использовавшиеся для связи с кураторами и координации действий. На допросе подозреваемый подтвердил свои преступные намерения.