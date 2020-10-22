Теракт предотвращен. В Москве боевик собирался взорвать административное здание

В Москве предотвращен теракт: федеральная служба безопасности задержала уроженца Центральной Азии, готовившего взрыв в одном из зданий органов власти. Из оборудованного боевиком тайника изъяты компоненты самодельного взрывного устройства. Также обнаружена его переписка с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки и видео присяги главарям террористов. По информации ФСБ, в дальнейшем злоумышленник собирался уехать в зону боевых действий на Ближний Восток.