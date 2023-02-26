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В Пакистане произошел теракт - погибли не менее четырех человек
Не менее четырех человек стали жертвами террористического акта в пакистанском городе Бархан провинции Белуджистан. Еще десять человек получили различные ранения. Об этом сообщает РИА Новости. По предварительным данным, причиной взрыва стало установленное на мотоцикле самодельное взрывное устройство. Главный министр провинции Белуджистан Мир Абдул Кудус Бизенджо осудил взрыв и поручил властям предпринять все возможные шаги для ареста виновных. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства взрыва.
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