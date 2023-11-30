Теракт против израильтян - ХАМАС взял на себя ответственность за нападение в Иерусалиме

Ответственность за нападение в Иерусалиме на себя взяло боевое крыло ХАМАС. Как отметила одна из группировок, это был ответ на преступления Израиля. При этом расстрел мирных горожан организаторы назвали "героической операцией". В результате этого вооруженного нападения погибли 3 человека. Шестерых пострадавших доставили в больницы в крайне тяжелом состоянии. Нападавших ликвидировала полиция.

Сегодня также стало известно, что ХАМАС и Израиль могут продлить гуманитарное перемирие в секторе Газа на пятницу, 1 декабря. По поступающей информации, предполагается освобождение десяти израильских заложниц в обмен на освобождение из израильских тюрем 30 палестинских женщин. Накануне Израиль освободил шестую группу палестинских заключенных из 30 человек.