Теракт у посольства США в Тунисе

Мощный взрыв прогремел в Тунисе: террорист привел в действие пояс смертника прямо около патруля возле здания посольства США в столичном районе Бухейра. Известно, что боевик передвигался на мотоцикле. В результате атаки ранения получили пять сотрудников органов безопасности. Сам боевик скончался. На месте работают правоохранители и медики.

