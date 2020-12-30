Теракт в Адене: около 30 человек погибли

Взрывы прогремели в момент, когда приземлился самолет с членами правительства: сами чиновники не пострадали. Повстанцы-хуситы, которых обвинили в обстреле, свою причастность к теракту отвергли. В Йемене уже девятый год продолжается гражданская война. Сана, официальная столица страны, находится под контролем хуситов, а номинальное правительство Йемена объявило временной столицей страны Аден.