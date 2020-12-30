Теракт в Адене привел к многочисленным жертвам

Теракт в аэропорту йеменского Адена. По предварительным данным, погибли не менее 5 человек, более 20 ранены, и цифры не окончательные. Взрывы прогремели в момент, когда приземлился самолет с членами правительства: сами высокопоставленные чиновники не пострадали.

В Йемене уже девятый год продолжается гражданская война. Официальная столица страны Сана - под контролем повстанцев-хуситов. На юге базируются войска коалиции во главе с Саудовской Аравией. Там же, в Адене, работает номинальное правительство Йемена.