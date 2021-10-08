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Теракт в Афганистане: более 100 человек погибли в результате взрыва в мечети
В афганском Кундузе террорист-смертник атаковал местную мечеть. Взрыв произошел в самый разгар пятничного богослужения, когда здание было переполнено людьми. Погибло не менее ста человек, еще около двухсот ранено, сообщают городские медики. За последнюю неделю это уже третий теракт в отношении культовых учреждений - в первых двух погибли в общей сложности 22 человека. Ответственность за нападение тогда взяло на себя "Исламское государство". О своей причастности к теракту в Кундузе пока никто не заявлял.
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