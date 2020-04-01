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Теракт в Афганистане. Погибли 8 человек
Теракт в Афганистане. Бомба взорвалась в провинции Гильменд. Погибли как минимум 8 мирных жителей. Еще двое ранены. По имеющейся информации, устройство сдетонировало на обочине дороги в районе Нахри-Сарадж. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт. Все подробности уточняются.
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