Теракт в Афганистане. Погибли 8 человек

Теракт в Афганистане. Бомба взорвалась в провинции Гильменд. Погибли как минимум 8 мирных жителей. Еще двое ранены. По имеющейся информации, устройство сдетонировало на обочине дороги в районе Нахри-Сарадж. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт. Все подробности уточняются.