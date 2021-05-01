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Теракт в Афганистане: заминированный автомобиль взорвался возле центральной больницы
В афганской провинции Логар жертвами теракта стали по меньшей мере 30 человек, около 100 серьезно пострадали. Заминированный автомобиль взлетел на воздух возле местной больницы. Здание лечебницы частично разрушено, под руинами остаются тела жертв. Теракт был совершен на следующий день после начала вывода американских войск из страны.
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