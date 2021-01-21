Теракт в Багдаде: 32 погибших, 110 раненых

Последняя информация из Багдада. Жертвами двойного теракта стали 32 человека, ранены 110. Трагедия случилась сегодня утром. Взрывы произошли на одном из рынков иракской столицы. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за них.