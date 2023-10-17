Прокуратура Бельгии не может исключить связь теракта в Брюсселе, в результате которого были убиты два человека и один ранен, с конфликтом в Израиле, сообщают местные СМИ. Отмечается, что в соцсетях террорист "распространял множество сообщений в поддержку Палестины, а премьер-министр Швеции, граждане которой стали жертвами преступника, заявил, что подозреваемый "время от времени" находился в Швеции, но не был известен местной полиции.