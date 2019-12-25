Теракт в Буркина-Фасо

В Рождество исламисты убили 35 мирных жителей. Боевики напали на город Арбинда и военную базу. Среди убитых - женщина. В ходе атаки погибли семь солдат и 80 радикалов. Армия Буркина-Фасо смогла отразить нападение в городе. В память о жертвах теракта в стране объявлен двухдневный национальный траур.