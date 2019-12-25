Теракт в Буркина-Фасо: погибли десятки мирных жителей

Несмотря на праздник, далеко не во всех регионах планеты спокойно. Теракт произошел в Буркина-Фасо. Боевики-исламисты атаковали один из городов северной провинции Сум, а также местную военную базу. В результате нападений погибли 35 человек. Большинство убитых - женщины. После ожесточенных боев правительственным войскам удалось взять ситуацию в регионе под контроль. Власти сообщили о ликвидации 80 радикалов. В память о жертвах теракта в стране объявлен 2-дневный национальный траур. Решительно осудив бесчеловечные действия экстремистов, соболезнование президенту Буркина-Фасо выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.



