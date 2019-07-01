Теракт в дипломатическом квартале Кабула

Взрыв раздался утром в час пик. Рядом с инженерным управлением Минобороны на воздух взлетел грузовик. Сразу после этого в здание вошли три боевика. С ними в перестрелку вступили правоохранители. Погибли 34 человека, около 70 пострадали. Район происшествия оцеплен. Ответственность взяла на себя группировка "Талибан".