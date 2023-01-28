Теракт в Иерусалиме: есть погибшие и пострадавшие

По меньшей мере 7 человек были убиты и 10 ранены в результате стрельбы в Восточном Иерусалиме. Нападение произошло в синагоге, после чего злоумышленник стал стрелять по людям, когда они бросились на улицу. Прибывшая на место полиция ликвидировала нападавшего. Позже выяснилось, что он являлся членом военизированного крыла радикальной группировки "Хамас", которая объявила это нападение актом мести за убийство палестинцев. Теракт решительно осудили в ООН - генеральный секретарь организации обратил особое внимание на то, что нападение совершено в Международный день памяти жертв холокоста.