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Теракт в Иерусалиме: известно о троих погибших и пятерых раненых

Утром 30 ноября в Иерусалиме двое мужчин расстреляли людей на остановке. Известно о троих погибших и пятерых раненых.

Полиция задержала нападавших. Часть пострадавших доставлена в больницы в крайне тяжелом состоянии.

Фото: pexels.com

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