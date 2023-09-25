Теракт в Сомали - число погибших возросло до 21

Число погибших при теракте на КПП в центральной части Сомали увеличилось до 21, пишет БЕЛТА.



Число погибших в результате взрыва увеличилось с 13 до 21 после обнаружения под обломками зданий новых тел. Кроме того, по меньшей мере 45 человек получили ранения. Поиски пропавших продолжаются.