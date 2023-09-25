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Теракт в Сомали - число погибших возросло до 21

Теракт в Сомали - число погибших возросло до 21

Число погибших при теракте на КПП в центральной части Сомали увеличилось до 21, пишет БЕЛТА.

Число погибших в результате взрыва увеличилось с 13 до 21 после обнаружения под обломками зданий новых тел. Кроме того, по меньшей мере 45 человек получили ранения. Поиски пропавших продолжаются.

Напомним,23 сентября взрыв произошел на контрольно-пропускном пункте в городе Беледуэйн. Террорист-смертник вел грузовик, начиненный взрывчаткой. В результате инцидента десятки людей остались в ловушке под грудами кирпича и бетона.

Фото:скриншот видео

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