Теракт в Сомали - погибли по меньшей мере 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в Сомали в результате подрыва террориста-смертника. ЧП произошло на пляже, в популярном ресторане, где находилось много посетителей.

После подрыва началась стрельба, которая, по данным СМИ, происходила внутри одного из ближайших отелей. Возникли паника и хаос, многие люди получили серьезные ранения. Власти Могадишо уже начали расследование всех обстоятельств инцидента. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб".