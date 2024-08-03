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Теракт в Сомали - погибли по меньшей мере 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли в Сомали в результате подрыва террориста-смертника. ЧП произошло на пляже, в популярном ресторане, где находилось много посетителей.
После подрыва началась стрельба, которая, по данным СМИ, происходила внутри одного из ближайших отелей. Возникли паника и хаос, многие люди получили серьезные ранения. Власти Могадишо уже начали расследование всех обстоятельств инцидента. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб".
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