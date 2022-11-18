Теракт в Стамбуле попытались преподнести как предупреждение туристам - МИД Турции

Турция увидела лицемерие и двойные стандарты после теракта в Стамбуле, была цель преподнести взрыв как предупреждение туристам, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом пишет РИА Новости.

"Они говорят, не езжайте туристам, нанесен урон турецкому туризму. Но ситуация, приток туристов показывает, что они не достигли своих целей. Пусть они продолжают поддерживать террористов, вооружать их, мы продолжаем принимать свои меры", - сказал Чавушоглу.