Теракт в Стамбуле совершила гражданка Сирии

Жители Стамбула несут цветы к месту теракта. На улице Истикляль в результате взрыва 6 человек погибли и более 80 получили ранения.

В Управлении безопасности города заявили, что теракт совершила гражданка Сирии, связанная с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Полиция практически по горячим следам задержала женщину, оставившую сумку с взрывным устройством.

Отследить ее маршрут удалось благодаря многочисленным камерам видеонаблюдения. При задержании женщины на съемной квартире у нее был обнаружен пистолет и патроны к нему.

Турецкие СМИ сообщают, что женщина уже дала признательные показания.