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Теракт в Стамбуле совершила гражданка Сирии
Жители Стамбула несут цветы к месту теракта. На улице Истикляль в результате взрыва 6 человек погибли и более 80 получили ранения.
В Управлении безопасности города заявили, что теракт совершила гражданка Сирии, связанная с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Полиция практически по горячим следам задержала женщину, оставившую сумку с взрывным устройством.
Отследить ее маршрут удалось благодаря многочисленным камерам видеонаблюдения. При задержании женщины на съемной квартире у нее был обнаружен пистолет и патроны к нему.
Турецкие СМИ сообщают, что женщина уже дала признательные показания.
Фото:pixabay.com
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